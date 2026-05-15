18:16 15.05.2026
Туристский слет собрал в Адыгее около 600 человек со всей России

Вид на экстрим-парк в Адыгее. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Всероссийский туристский слет "Маевка" собрал в Адыгее порядка 600 человек со всей страны, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
Ими являются победители конкурса "Открывай страну", организаторы туристских мероприятий, "Навигаторы детства", руководители центров туризма и сотрудники региональных отделений "Движения первых".
Кумпилов отметил, что место проведения выбрано не случайно.
"У нас замечательная природа, есть живописные маршруты для пеших походов. В регионе создаются необходимые условия для развития молодежной политики региона. Поддерживаем идеи детей и молодежи, выявляем таланты и помогаем их развивать, продвигаем перспективные инициативы", — написал глава региона в своем канале в мессенджере "Макс".
Это становится возможным благодаря "Единой России", федеральным мерам поддержки – нацпроектам "Молодежь и дети" и "Кадры", грантовым конкурсам и региональным программам, а также активной позиции самих участников, добавил Кумпилов.
Программа "Маевки" содержит образовательные и командные треки, разные активности, стажировки в службах слета, походы по достопримечательностям Адыгеи, спортивные занятия и прохождение маршрута с элементами поисково-спасательных работ. По итогам участники получат навыки организации мероприятий, расширят дружеские и профессиональные связи, познакомятся с регионом.
"Вот уже несколько лет мы проводим межрегиональный слет молодежи у подножия горы Фишт на одноименном туристическом приюте в кавказском государственном биосферном заповеднике имени Х.Г. Шапошникова. Радует, что подобные мероприятия расширяются, к нам приезжают ребята со всей России и ближнего зарубежья", — указал глава Адыгеи.
Для удобства жителей, развития туротрасли и проведения таких событий в республике работают над созданием инфраструктуры в горной местности в том числе по нацпроекту "Туризм и гостеприимство".
"В Адыгею едут со всей страны — у нас популярны автомобильные путешествия благодаря качественным дорогам с высокой пропускной способностью и свободному трафику", — заключил Кумпилов.
 
Республика АдыгеяМурат Кумпиловтуристы
 
 
