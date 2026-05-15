22:21 15.05.2026
Боевика ВСУ заочно осудили пожизненно за теракт в Брянской области

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Оператор БПЛА пограничной службы ВСУ Дмитрий Примаков, совершивший атаку в районе сел Гудовка и Случовск в Брянской области, в результате которой погиб человек, приговорен к пожизненному лишению свободы, сообщили в Следственном комитете РФ.
Ранее в Главной военной прокуратуре сообщили, что суд в Москве заочно приговорил к пожизненному лишению свободы заместителя командира бригады ВСУ Олега Петрика за ракетный обстрел города Рыльска Курской области.
"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговоров... в отношении военнослужащих ВФУ... Олега Петрика и оператора БПЛА... Государственной пограничной службы Украины Дмитрия Примакова. Каждый из них признан виновным в совершении террористического акта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ)... Суд заочно назначил Петрику и Примакову наказание каждому в виде пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении в канале СК на платформе "Макс".
В ведомстве отметили, что Примаков 30 октября 2025 года запустил управляемый им БПЛА с прикрепленным взрывным устройством и нанес им удар в районе сел Гудовка и Случовск Брянской области. В результате погиб один человек.
"По ходатайству военного следователя в отношении Петрика и Примакова судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, они объявлены в розыск", - добавили в СК.
Первые семь лет из назначенного наказания осужденному придется провести в тюрьме, остальную часть - в исправительной колонии особого режима.
