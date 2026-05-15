В СК объяснили, зачем спасатели выехали на место пропавшей семьи Усольцевых

КРАСНОЯРСК, 15 мая - РИА Новости. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ "Спасатель") по заявке следователей в течение двух дней будут работать в районе пропажи семьи Усольцевых, сообщили РИА Новости в ГСУСК региона.
Активная фаза поиска пропавшей семьи велась с конца сентября 2025 года до наступления устойчивого снежного покрова. В возобновившихся поисках будут задействованы четыре человека и четыре единицы техники отряда.
"Спасатели выехали для осмотра ландшафта определенного участка территории в районе исчезновения семьи (Усольцевых - ред.)", - сказала собеседница агентства.
ГСУСК уточнил, что спасатели в течение двух дней будут работать в районе пропажи семьи.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка.