В СК объяснили, зачем спасатели выехали на место пропавшей семьи Усольцевых

Краткий пересказ от РИА ИИ

Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года во время турпохода.

КРАСНОЯРСК, 15 мая - РИА Новости. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ "Спасатель") по заявке следователей в течение двух дней будут работать в районе пропажи семьи Усольцевых, сообщили РИА Новости в ГСУСК региона.

Активная фаза поиска пропавшей семьи велась с конца сентября 2025 года до наступления устойчивого снежного покрова. В возобновившихся поисках будут задействованы четыре человека и четыре единицы техники отряда.

"Спасатели выехали для осмотра ландшафта определенного участка территории в районе исчезновения семьи (Усольцевых - ред.)", - сказала собеседница агентства.

