08:18 15.05.2026 (обновлено: 09:54 15.05.2026)
В СК объяснили, зачем спасатели выехали на место пропавшей семьи Усольцевых

© Фото : КГКУ "Спасатель"/ВКонтактеСпасатели Красноярского поисково-спасательного отряда работают в районе пропажи семьи Усольцевых
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда будут работать в районе пропажи семьи Усольцевых в течение двух дней по заявке следователей.
  • В поисках будут задействованы четыре человека и четыре единицы техники отряда для осмотра ландшафта определенного участка территории.
  • Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года во время турпохода.
КРАСНОЯРСК, 15 мая - РИА Новости. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ "Спасатель") по заявке следователей в течение двух дней будут работать в районе пропажи семьи Усольцевых, сообщили РИА Новости в ГСУСК региона.
Активная фаза поиска пропавшей семьи велась с конца сентября 2025 года до наступления устойчивого снежного покрова. В возобновившихся поисках будут задействованы четыре человека и четыре единицы техники отряда.
"Спасатели выехали для осмотра ландшафта определенного участка территории в районе исчезновения семьи (Усольцевых - ред.)", - сказала собеседница агентства.
ГСУСК уточнил, что спасатели в течение двух дней будут работать в районе пропажи семьи.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка.
