Ботаник рассказала, почему нельзя ломать сирень
08:39 15.05.2026
РИА Новости: ветки сирени следует срезать, а не ломать, чтобы не повредить почки

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ветки сирени нельзя ломать, так как это вредит растению и повреждает почки.
  • Срезать ветки сирени нужно острым ножом или садовым секатором, чтобы срез был чистым.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Ветки сирени нельзя ломать, так как это повредит почки, из которых на следующий год могут вырасти новые, букеты надо срезать острым секатором, рассказала РИА Новости заместитель директора ботанического сада Нижегородского госуниверситета Татьяна Хрынова.
"Обламывать ветки сирени нельзя, потому что возникают задиры (повреждение коры на живом дереве - ред.), остаются большие пеньки, повреждаются почки, и сирень это очень сильно угнетает, вредит растению", - рассказала агентству ботаник.
По ее словам, ветки сирени нужно срезать острым ножом или садовым секатором.
"Главное, чтобы он был острый, не ржавый, не тупой, не зазубренный. Чтобы срез был максимально чистый. Он лучше подсохнет, и дерево не потревожится", - отметила Хрынова.
Она добавила, что веточки с цветами нужно срезать не очень длинные – такие, чтобы удобно было поставить букет в вазу или держать в руке. При этом, по словам ботаника, чем дальше срезать от ствола, тем лучше, а сам срез делается над почечками.
"У сирени почки расположены супротивно, и срез делается над почками, буквально отступая от них на 1 миллиметр. Большие пеньки оставлять не надо, потому что они подсохнут и будут гнить. Слишком близко к почкам тоже не надо, можно поломать их, а из этих боковых почек на будущий год пойдут новые побеги, которые зацветут", - пояснила Хрынова.
При аккуратном и правильно срезе сирень ветвится, делается более густая и хорошо цветет, заключила она.
