Врио главы Белгородской области назвал работу большой ответственностью

БЕЛГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев на церемонии представления заявил, что работа в регионе – большая ответственность, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония преставления врио губернатора Белгородской области состоялась в пятницу в овальном зале регионального правительства.
"Уважаемые члены правительства, уважаемые жители Белгородской области, всем вам известно, что я родился на белгородской земле. Несмотря на это назначение, новая должность - большая ответственность", - сказал Шуваев на церемонии своего представления в качестве главы региона.
Он также поблагодарил руководство страны за оказанное доверие и заявил о намерении сосредоточиться на социально-экономическом развитии области, поддержке жителей и обеспечении безопасности.
Президент России Владимир Путин 13 мая принял отставки губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и губернатора Брянской области Александра Богомаза. Врио губернатора Брянской области был назначен Егор Ковальчук, а Белгородской - Александр Шуваев.
Александр Шуваев родился в 1981 году в Новом Осколе Белгородской области. Окончил в 2002 году Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище, в 2015 году - Военный учебно-научный центр Сухопутных войск академии Вооруженных сил РФ. Участник военной операции России в Сирии и специальной военной операции. Генерал-майор. Герой России, Герой ЛНР, кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени, ордена Александра Невского, трех орденов Мужества. Участник второго потока программы "Время Героев". С января 2026 года был заместителем губернатора Иркутской области.