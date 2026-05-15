Врио главы Белгородской области назвал работу большой ответственностью

БЕЛГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев на церемонии представления заявил, что работа в регионе – большая ответственность, передает корреспондент РИА Новости.

Он также поблагодарил руководство страны за оказанное доверие и заявил о намерении сосредоточиться на социально-экономическом развитии области, поддержке жителей и обеспечении безопасности.