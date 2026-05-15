Шуваева официально представили в качестве врио главы Белгородской области

- Александр Шуваев официально представили в качестве врио губернатора Белгородской области.
- Указом президента России от 13 мая 2026 года Шуваев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области после отставки Вячеслава Гладкова.
БЕЛГОРОД, 15 мая – РИА Новости. Заместитель полномочного представителя президента в ЦФО Алексей Еремин официально представил Александра Шуваева в качестве врио губернатора Белгородской области, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прошла в овальном зале правительства Белгородской области при участии членов правительства области, депутатов и руководителей муниципалитетов.
"Указом президента России Владимира Владимировича Путина от 13 мая 2026 года Шуваев Александр Михайлович назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области", – зачитал Еремин указ в начале мероприятия.
Он отметил опыт Шуваева в системе государственного и военного управления и выразил уверенность в том, что он сможет умело его применить на благо Белгородской области и ее жителей.
Президент России Владимир Путин 13 мая принял отставку губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова по собственному желанию, врио губернатора региона был назначен Шуваев.
Шуваев родился в 1981 году в Новом Осколе Белгородской области. Окончил в 2002 году Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище, в 2015 году - Военный учебно-научный центр Сухопутных войск академии Вооруженных Сил РФ. Участник военной операции России в Сирии и специальной военной операции. Генерал-майор. Герой России, Герой ЛНР, кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени, ордена Александра Невского, трех орденов Мужества. Участник второго потока программы "Время Героев". С января 2026 года был заместителем губернатора Иркутской области.