14:54 15.05.2026
Съезд предпринимателей Камчатского края пройдет с 18 по 29 мая

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. XVI съезд предпринимателей Камчатского края пройдет в Петропавловске-Камчатском с 18 по 29 мая, сообщает пресс-служба правительства региона.
Форум стал ключевой площадкой для открытого диалога между предпринимательским сообществом и органами власти, обсуждения актуальных вопросов развития экономики региона и выработки практических решений для бизнеса.
"С 18 по 29 мая состоится ежегодное и, не побоюсь сказать, главное деловое событие в Камчатском крае — Камчатский съезд предпринимателей. Уже в 16-й раз он пройдет в Петропавловске-Камчатском. Это мероприятие ежегодно объединяет представителей бизнес-сообщества, органов власти, муниципалитетов, общественных организаций, экспертов, студентов и преподавателей. Фактически это площадка, которая интересна абсолютно всем", — сказала председатель правительства Камчатского края Юлия Морозова, ее слова приводит пресс-служба.
Она уточнила, что в этом году повестка насыщенная: помимо традиционных тем, связанных с инвестиционным климатом, кадрами и развитием отраслей экономики, будут обсуждаться вопросы развития креативной экономики и новая модель индивидуального жилищного строительства в Камчатском крае.
В течение почти двух недель участников ждут круглые столы, тематические дискуссии, мастер-классы и практические семинары.
Отдельное внимание организаторы уделили практической части программы. Для предпринимателей подготовлены юридические семинары, мастер-классы по управлению коллективами и развитию бизнеса, а также интеллектуальный турнир на знание истории российского и камчатского предпринимательства.
Завершит съезд традиционно пленарное заседание с участием губернатора Камчатского края, где предприниматели смогут задать вопросы главе региона, представителям органов исполнительной власти и муниципалитетов, а также обсудить предложения по развитию бизнеса на Камчатке.
 
