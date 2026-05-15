Цифровой сервис для трудоустройства ветеранов СВО запустили в Подмосковье

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. На региональном портале государственных и муниципальных услуг Московской области начал работу специализированный цифровой сервис "Трудоустройство СВОих", сообщает пресс-служба правительства региона.

Там собрали вакансии, программы переобучения и меры поддержки для ветеранов боевых действий.

"В Подмосковье мы помогли найти работу уже более 3 тысячам нашим героям. Чтобы эта помощь была еще доступнее, запустили на регпортале сервис "Трудоустройство СВОих". Там все просто: подать заявку можно в пару кликов, не выходя из дома. Если нужна работа — подберем вакансию, если человек хочет открыть свое дело — поможем запустить бизнес и получить субсидию, а если нужно сменить специальность — предложим варианты переобучения. Функционал сервиса планируем постоянно наполнять — будем добавлять новые возможности, ориентируясь на потребности и запросы самих ребят", — приводит пресс-служба слова Воробьева.

Он добавил, что всего в Подмосковье действует более 70 мер поддержки, и почти половина из них — региональные.

"Важно, чтобы каждый герой, защищающий суверенитет страны, чувствовал наше внимание, заботу и надежное плечо", — добавил Воробьев.

Сервис, интегрированный с Кадровым центром Подмосковья, предлагает три ключевых направления: трудоустройство, предпринимательство и образование. Благодаря понятному интерфейсу пользователи могут легко выбрать оптимальный вариант, опираясь на опыт и предпочтения. Особый акцент сделан на поддержке будущих предпринимателей — для них создан специальный блок "Открытие собственного дела", где собрана вся информация о получении субсидий для старта бизнеса.

Кадровый центр Подмосковья предоставляет бесплатные консультации, сопровождение на всех этапах поиска работы, подбор вакансий в кратчайшие сроки, а также доступ к программам повышения квалификации. Если у пользователя остались вопросы, предусмотрена функция бесплатного обратного звонка, чтобы получить ответы от профильных специалистов.

Участник СВО Владимир Рогоза искал работу после возвращения из зоны боевых действий. Сначала делал это самостоятельно, а затем обратился за помощью в Кадровый центр. Там ему предложили несколько вакансий и рассказали о выплате на открытие собственного дела, что его особенно заинтересовало. Рогоза решил монетизировать хобби — пошив аксессуаров из натуральной кожи. Ранее он делал сумки и бумажники для себя и друзей, а теперь открыл небольшую мастерскую. Полученные выплаты помогли ему приобрести инструменты и материалы для работы.

"Я вернулся с СВО, искал свое место в мирной жизни. И Кадровый центр мне помог социализироваться. Сейчас я с радостью работаю, с удовольствием наблюдаю, насколько людям нравится то, что я делаю. Хочу сказать спасибо консультантам. Они с вниманием ко мне отнеслись, "заразили" идеей открыть свое дело и сопровождали на каждом шаге", — отмечает Рогоза.

В конце апреля в Подмосковье стартовал еще один проект, направленный на ускоренную адаптацию и трудоустройство ветеранов СВО — "Новые роли". Его ключевая особенность — комплексная работа не только с бойцами, но и с их семьями. Опытные наставники составляют индивидуальные планы развития, учитывая поддержку близких как решающий фактор в возвращении ветерана к трудовой деятельности. Чтобы воспользоваться им, нужно обратиться в Кадровый центр Подмосковья.

В Московской области действует 77 мер поддержки (41 федеральная и 36 региональных) для участников специальной военной операции и их семей. Это, к примеру, бесплатное питание для детей в школах и вузах, бесплатный отдых в летних лагерях, внеочередное зачисление в детские сады и многие другие.

Бойцы СВО могут пройти реабилитацию в центрах "Ясенки", "Протэкс" и имени Мещерякова.

С сентября 2025 года запущена комплексная услуга "Защитники Отечества", благодаря которой участники СВО, ветераны и члены их семей, проживающие в Подмосковье, могут оформить до 17 различных мер поддержки по одному заявлению. В этот набор входят социальная карта, компенсация за жилищно-коммунальные услуги, ежемесячные выплаты и другие.

Еще одно важное нововведение — возможность подачи заявления на комплексное сопровождение по услугам государственного фонда "Защитники Отечества" через ближайший МФЦ.

Кроме того, Московская область заключила соглашение с Военно-социальным центром. Это позволяет с декабря прошлого года подавать заявления по 17 услугам центра (включая социальные выплаты и страховые выплаты при ранениях) в любом МФЦ Подмосковья.