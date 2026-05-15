Рейтинг@Mail.ru
В центре Москвы водитель электросамоката сбил девочку и скрылся - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:34 15.05.2026 (обновлено: 10:46 15.05.2026)
В центре Москвы водитель электросамоката сбил девочку и скрылся

В центре Москвы водитель электросамоката сбил 9-летнюю девочку и скрылся

© ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/MAXВодитель электросамоката сбил девочку на улице Большая Грузинская в Москве
Водитель электросамоката сбил девочку на улице Большая Грузинская в Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/MAX
Водитель электросамоката сбил девочку на улице Большая Грузинская в Москве
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Большой Грузинской улице водитель электросамоката сбил 9-летнюю девочку-пешехода.
  • Пострадавшего ребенка доставили в медучреждение. Водитель с места ДТП скрылся.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Водитель электросамоката сбил 9-летнюю девочку-пешехода в центре Москвы и скрылся, сообщает столичная прокуратура.
«

"На улице Большая Грузинская водитель электросамоката сбил ребенка. В результате ДТП пострадала 9-летняя девочка-пешеход", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".

Отмечается, что ребенка доставили в медучреждение. Водитель электросамоката скрылся.
Прокуратура Центрального административного округа контролирует установление личности водителя электросамоката и привлечение его к ответственности.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
На юго-западе Москвы мужчина на электросамокате сбил беременную женщину
28 сентября 2025, 19:54
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала