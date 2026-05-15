В центре Москвы водитель электросамоката сбил девочку и скрылся

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Водитель электросамоката сбил 9-летнюю девочку-пешехода в центре Москвы и скрылся, сообщает столичная прокуратура.
"На улице Большая Грузинская водитель электросамоката сбил ребенка. В результате ДТП пострадала 9-летняя девочка-пешеход", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Отмечается, что ребенка доставили в медучреждение. Водитель электросамоката скрылся.
Прокуратура Центрального административного округа контролирует установление личности водителя электросамоката и привлечение его к ответственности.
