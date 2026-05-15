В Рязани ввели режим ЧС после массовой атаки беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Рязани ввели режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки беспилотников ВСУ.
ТУЛА, 15 мая — РИА Новости. В Рязани ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки ВСУ, сообщила пресс-служба администрации города.
«
"Режим ЧС введен на территории города Рязани с 15 мая и до особого распоряжения для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. <...> Установлен региональный уровень реагирования", — говорится в публикации.
Рязанскую область в ночь с 14 на 15 мая атаковали 99 украинских дронов. При ударах погибли четыре человека, еще 28 пострадали. Семеро, включая четырех детей, находятся в больнице.
В Рязани два многоэтажных дома получили повреждения. На территории одного из промышленных предприятий вспыхнул пожар. В школах и детсадах Октябрьского района отменили занятия. Для нуждающихся развернули пункты временного размещения.