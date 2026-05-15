МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Инфляция в России в апреле замедлилась до 0,14% в месячном выражении с 0,6% в марте, в годовом - до 5,58% против 5,86% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат.
"Индекс потребительских цен в апреле 2026 года к марту 2026 года составил 100,14%, к декабрю 2025 года - 103,11%", - говорится в сообщении.
На продовольственные товары в апреле цены снизились на 0,2% в месячном выражении после роста на 0,38% в марте; в годовом выросли - на 4,02%.
Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,26% (месяцем ранее - на 0,47%), в годовом выражении - на 3,88%. Услуги в апреле выросли в цене на 0,47% к марту, к апрелю прошлого года - на 9,9%.