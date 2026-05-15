06:37 15.05.2026 (обновлено: 14:37 15.05.2026)
Панкин: Россия пока не видит серьезного продвижения на экономическом треке с США

Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия не видит серьезного продвижения на экономическом треке с США, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин.
  • Москве чинятся препоны в экспорте и платежах.
  • Александр Панкин отметил, что подходы в отношении российского бизнеса ужесточаются.
ООН, 15 мая - РИА Новости. Россия пока не видит серьезного продвижения на экономическом треке с США, поскольку Москве чинятся препоны, в том числе в экспорте и платежах, сообщил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Александр Панкин.
"К сожалению, пока мы не видим какого-то серьезного продвижения на этом экономическом треке", - ответил Панкин агентству.
Он добавил, что Москва видит, как в отношении страны ужесточаются многие подходы по отношению к российскому бизнесу - чинятся всевозможные препоны экспорту, платежам, передвижению транспорта, транспортировке не только нефти, но и иных разных грузов.
"Я сторонник тихой дипломатии. Тихой не в смысле скорости, а тихой в смысле тишины. Не все надо пиарить, потому что ситуация меняется, появляются нюансы", - отметил Панкин.
В свою очередь, председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин считает, что, выстраивая отношения с США, важно учитывать более отдаленную перспективу не только в военно-политической, но и в экономической и гуманитарной сферах.
"Самое главное — пытаться понять, в чем замысел партнера. В данном случае по международным делам сделать это непросто с учетом специфики характера (президента США Дональда - ред.) Трампа и членов его команды, но можно вполне. Наверняка, эти усилия предпринимаются ежедневно", - сказал Карасин "Газете.Ru".
