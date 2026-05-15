Россия пока не видит серьезного продвижения на экономическом треке с США

ООН, 15 мая - РИА Новости. Россия пока не видит серьезного продвижения на экономическом треке с США, поскольку Москве чинятся препоны, в том числе в экспорте и платежах, сообщил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Александр Панкин.

"К сожалению, пока мы не видим какого-то серьезного продвижения на этом экономическом треке", - ответил Панкин агентству.

Он добавил, что Москва видит, как в отношении страны ужесточаются многие подходы по отношению к российскому бизнесу - чинятся всевозможные препоны экспорту, платежам, передвижению транспорта, транспортировке не только нефти, но и иных разных грузов.

"Я сторонник тихой дипломатии. Тихой не в смысле скорости, а тихой в смысле тишины. Не все надо пиарить, потому что ситуация меняется, появляются нюансы", - отметил Панкин.

В свою очередь, председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин считает, что, выстраивая отношения с США, важно учитывать более отдаленную перспективу не только в военно-политической, но и в экономической и гуманитарной сферах.