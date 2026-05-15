МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. В России утвердили рекомендации по здоровому образу жизни граждан, следует из правительственного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

В апреле в России утвердили методические рекомендации для применения в медорганизациях, на базе которых есть центр здоровья или центр медицины здорового долголетия. В них приводятся общие рекомендации по коррекции образа жизни.

Так, завтракать следует в течение часа после пробуждения (в идеале 7.00-9.00), утренний прием пищи должен быть самым плотным (30-40% дневных калорий). Ужинать стоит за три часа до сна. Кроме того, между приемами пищи необходимо соблюдать 4-5-часовые промежутки.

Также следует исключить из рациона или минимизировать: полуфабрикаты, колбасы, готовые соусы, белый хлеб, добавленный сахар, сладости, выпечку, сладкие напитки и пакетированные соки. Еще необходимо ограничить использование наваристых мясных бульонов.

Согласно рекомендациям по водному балансу, следует выпивать один стакан воды комнатной температуры или слегка теплую воду сразу после пробуждения. Каждый час нужно пить 2-3 глотка воды, а за 20-30 минут до еды - 100-150 миллилитров.

Также следует ходить не менее семи тысяч шагов в день (30-50 минут ходьбы). Еще документом рекомендуется использовать лестницы вместо лифта, вставать или прохаживаться каждый час при сидячей работе.

Для оптимизации сна нужно спать 7-9 часов при полной темноте в спальне, температура в помещении должна составлять 18-20 градусов. Также за 1-2 часа до сна рекомендуется избегать экранов или использовать фильтр синего цвета, не пить кофеин после 14.00 и алкоголь за три часа до сна.

Согласно рекомендациям, для управления стрессом необходимы 10-15 минут медитации или дыхательных упражнений утром. Помимо того, нужно проводить пятиминутную дыхательную практику, ходить на вечернюю прогулку на 20 минут и вести дневник благодарности (три пункта перед сном).​