07:20 15.05.2026 (обновлено: 07:58 15.05.2026)
В Росфинмониторинге заявили о снижении числа киберпреступлений

Программист во время работы. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Количество киберпреступлений в России в прошлом году снизилось на 12%.
  • Снижение произошло благодаря принятому пакету мер, который включает около 30 инициатив.
  • Эффект от принятых мер ожидается продолжиться в текущем году.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Количество киберпреступлений в России в прошлом году снизилось на 12% впервые на несколько лет, благодаря принятому пакету мер, и, как ожидается, эта тенденция продолжится в текущем году, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.
В июне прошлого года в России вступил в силу первый пакет мер против кибермошенников. Он включал порядка 30 инициатив. В частности, в рамках этого пакета, россияне получили возможность отказаться от смс-рассылок и от спам-звонков.
Негляд сообщил, что эффект от принятых мер уже есть. "Официальные цифры известны: сокращение на 12% числа киберпреступлений по итогам прошлого года, и это впервые за несколько лет", – сказал он.
"Закон вступил в силу во второй половине года, и спад отмечен в третьем и еще больше – в четвертом квартале. Думаю, и в этом году он продолжится", - добавил замглавы Росфинмониторинга.
Негляд напомнил, что наряду с законодательными мерами была проведена большая профилактическая работа: разъяснительная работа в школах, в университетах.
"И эта работа продолжается, масштаб ее растет. Здесь дешевле и эффективнее предотвратить, объяснить потенциальным дропперам незаконность действий, чем потом возвращать похищенные деньги. К ответственности надо привлекать, в первую очередь, организаторов таких схем", - заявил он.
