В Росфинмониторинге заявили о снижении числа киберпреступлений

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Количество киберпреступлений в России в прошлом году снизилось на 12% впервые на несколько лет, благодаря принятому пакету мер, и, как ожидается, эта тенденция продолжится в текущем году, заявил в интервью РИА Новости статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.

В июне прошлого года в России вступил в силу первый пакет мер против кибермошенников. Он включал порядка 30 инициатив. В частности, в рамках этого пакета, россияне получили возможность отказаться от смс-рассылок и от спам-звонков.

Негляд сообщил, что эффект от принятых мер уже есть. "Официальные цифры известны: сокращение на 12% числа киберпреступлений по итогам прошлого года, и это впервые за несколько лет", – сказал он.

"Закон вступил в силу во второй половине года, и спад отмечен в третьем и еще больше – в четвертом квартале. Думаю, и в этом году он продолжится", - добавил замглавы Росфинмониторинга.

Негляд напомнил, что наряду с законодательными мерами была проведена большая профилактическая работа: разъяснительная работа в школах, в университетах.