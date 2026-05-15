03:10 15.05.2026
Экономист предупредил о главном риске пассивного дохода с депозита

Экономист Кузьмин: идея жить на проценты от вклада может обернуться обеднением

Сотрудница в операционном зале банка. Архивное фото
  • Идея жить на проценты от банковского вклада может привести к постепенному обеднению, предупредил экономист Кузьмин.
  • Он пояснил, что депозиты сохраняют капитал, не не становятся источником жизни без работы.
  • Эксперт советует не отказываться от активного заработка и диверсифицировать способы дохода.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Идея жить на проценты от банковского вклада может обернуться постепенным обеднением. Об этом агентству “Прайм” рассказал председатель правления АО "Национальный Банк Сбережений" Алексей Кузьмин.
"В текущих условиях депозиты остаются скорее инструментом сохранения капитала, а не полноценным источником жизни без работы. "Жизнь на проценты" превращается в сложную финансовую стратегию, требующую реинвестирования для защиты от инфляции", — пояснил эксперт.
По словам Кузьмина, если весь процентный доход тратить, реальная покупательная способность капитала будет снижаться. Также система страхования вкладов не покрывает неограниченные суммы, что при крупных сбережениях требует распределения по разным банкам, усложняя управление.
Эксперт советует не отказываться от активного заработка и диверсифицировать инструменты, сочетая вклады с активами, способными опережать инфляцию. Сам по себе депозит не гарантирует долгосрочной стабильности.
Алексей КузьминНациональный Банк СбереженийВкладыДеньгиРаботаРоссияОбщество
 
 
