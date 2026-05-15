РЭЦ представил инструменты для развития экспорта фармкомпаний

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Директор по поддержке экспорта фармацевтической и медицинской промышленности Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) Андрей Добрица представил инструменты РЭЦ для развития экспорта на деловой сессии в рамках Российского фармацевтического форума, сообщает центр.

"В Санкт-Петербурге в эти дни проходит 33-й Российский фармацевтический форум имени Семашко, который традиционно является ключевой площадкой для встречи топ-менеджеров международных и российских фармацевтических компаний, представителей регуляторных органов, профессиональных ассоциаций, научных организаций и экспертного сообщества. В рамках деловой программы форума состоялась экспертная сессия "Экспортный потенциал фармацевтической отрасли: текущие достижения и новые возможности", - говорится в пресс-релизе РЭЦ.

В ходе дискуссии участники сфокусировались на анализе сильных сторон и слабых звеньев современного российского фармацевтического экспорта, а также обсудили эффективность действующих мер государственной поддержки. Ключевой темой встречи стал поиск путей реализации для достижения показателей, заложенных в Стратегии "Фарма-2030", и определение механизмов, которые станут наиболее востребованными для реализации экспортных амбиций российских производителей.

Добрица выступил с докладом на сессии. Он представил аудитории данные по объемам оказанной поддержки и подробно рассказал о комплексном арсенале финансовых и нефинансовых инструментов Группы РЭЦ.

Спикер акцентировал внимание на необходимости возобновления субсидий в рамках действующих мер поддержки транспортировки и регистрации лекарственных препаратов за рубежом. Также Добрица анонсировал предстоящие бизнес-миссии и выставки, организуемые РЭЦ для продвижения отечественной продукции. Компании могут подавать заявки на участие в международных отраслевых выставках через цифровую государственную платформу "Мой экспорт".

По его словам, для увеличения эффективности продвижения российской фармации на экспорт необходимо объединение усилий бизнеса. Применение инструментов РЭЦ на всех жизненных этапах экспортного проекта позволяет компаниям не только увеличивать объемы поставок, но и существенно расширять географию своего присутствия.