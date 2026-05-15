Солнцев проверил ход ремонта в институте искусств имени Ростроповичей

УФА, 15 мая – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев проверил ход ремонтно-реставрационных работ в Оренбургском государственном институте искусств имени Ростроповичей, где появится единый образовательный творческий кластер.
"Проверил ход ремонтно-реставрационных работ в Оренбургском государственном институте искусств имени Ростроповичей. На территории несколько зданий, и все в работе у строителей", - сообщил Евгений Солнцев на платформе "Макс".
Губернатор Оренбургской области рассказал, что здесь появится единый образовательный творческий кластер.
"Вторую жизнь получит объект культурного наследия на улице Ленинской, 27, где когда-то учился сам маэстро Мстислав Ростропович. Одновременно идет капитальный ремонт здания в переулке Ивановском, 34. Задачи народной программы "Единой России" выполняются", - сообщил руководитель региона.
Он отметил, что для Оренбуржья имя Мстислава Ростроповича значит многое.
"Предки маэстро стояли у истоков становления профессионального музыкального образования в нашем регионе, а сам Мстислав Леопольдович в годы Великой Отечественной войны жил в Оренбуржье с семьей, учился у своего отца в музыкальном училище, а затем и преподавал. Всю жизнь Мстислав Леопольдович очень любил Оренбург, и даже став мировой знаменитостью, никогда не забывал о нем и приезжал при первой же возможности", - рассказал Евгений Солнцев.
"И Оренбуржье всегда отвечало ему взаимной любовью, теплотой и уважением. Мстислав Леопольдович – почетный гражданин Оренбурга. На следующий год исполнится 100 лет со дня его рождения. Проект по реставрации исторических зданий, связанных с именем маэстро, – наш вклад в сохранение памяти о нем. Новый образовательный кластер станет большой наградой для обучающихся, которые уже скоро смогут занять эти пространства", - добавил губернатор Оренбуржья.