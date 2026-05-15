Рейтинг@Mail.ru
Солнцев проверил ход ремонта в институте искусств имени Ростроповичей - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
16:08 15.05.2026
Солнцев проверил ход ремонта в институте искусств имени Ростроповичей

Солнцев проверил ход ремонта в институте искусств им. Ростроповичей в Оренбурге

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЕвгений Солнцев
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Евгений Солнцев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
УФА, 15 мая – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев проверил ход ремонтно-реставрационных работ в Оренбургском государственном институте искусств имени Ростроповичей, где появится единый образовательный творческий кластер.
"Проверил ход ремонтно-реставрационных работ в Оренбургском государственном институте искусств имени Ростроповичей. На территории несколько зданий, и все в работе у строителей", - сообщил Евгений Солнцев на платформе "Макс".
Губернатор Оренбургской области рассказал, что здесь появится единый образовательный творческий кластер.
"Вторую жизнь получит объект культурного наследия на улице Ленинской, 27, где когда-то учился сам маэстро Мстислав Ростропович. Одновременно идет капитальный ремонт здания в переулке Ивановском, 34. Задачи народной программы "Единой России" выполняются", - сообщил руководитель региона.
Он отметил, что для Оренбуржья имя Мстислава Ростроповича значит многое.
"Предки маэстро стояли у истоков становления профессионального музыкального образования в нашем регионе, а сам Мстислав Леопольдович в годы Великой Отечественной войны жил в Оренбуржье с семьей, учился у своего отца в музыкальном училище, а затем и преподавал. Всю жизнь Мстислав Леопольдович очень любил Оренбург, и даже став мировой знаменитостью, никогда не забывал о нем и приезжал при первой же возможности", - рассказал Евгений Солнцев.
"И Оренбуржье всегда отвечало ему взаимной любовью, теплотой и уважением. Мстислав Леопольдович – почетный гражданин Оренбурга. На следующий год исполнится 100 лет со дня его рождения. Проект по реставрации исторических зданий, связанных с именем маэстро, – наш вклад в сохранение памяти о нем. Новый образовательный кластер станет большой наградой для обучающихся, которые уже скоро смогут занять эти пространства", - добавил губернатор Оренбуржья.
 
Оренбургская областьЕвгений СолнцевОренбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала