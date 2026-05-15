Солнцев проверил ход ремонта в институте искусств имени Ростроповичей

УФА, 15 мая – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев проверил ход ремонтно-реставрационных работ в Оренбургском государственном институте искусств имени Ростроповичей, где появится единый образовательный творческий кластер.

"Проверил ход ремонтно-реставрационных работ в Оренбургском государственном институте искусств имени Ростроповичей. На территории несколько зданий, и все в работе у строителей", - сообщил Евгений Солнцев на платформе "Макс".

Губернатор Оренбургской области рассказал, что здесь появится единый образовательный творческий кластер.

"Вторую жизнь получит объект культурного наследия на улице Ленинской, 27, где когда-то учился сам маэстро Мстислав Ростропович. Одновременно идет капитальный ремонт здания в переулке Ивановском, 34. Задачи народной программы "Единой России" выполняются", - сообщил руководитель региона.

Он отметил, что для Оренбуржья имя Мстислава Ростроповича значит многое.

"Предки маэстро стояли у истоков становления профессионального музыкального образования в нашем регионе, а сам Мстислав Леопольдович в годы Великой Отечественной войны жил в Оренбуржье с семьей, учился у своего отца в музыкальном училище, а затем и преподавал. Всю жизнь Мстислав Леопольдович очень любил Оренбург, и даже став мировой знаменитостью, никогда не забывал о нем и приезжал при первой же возможности", - рассказал Евгений Солнцев.