Средства ПВО сбили 56 беспилотников над Россией за шесть часов

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 56 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за 6 часов, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Пятнадцатого мая текущего года в период с 14.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тверской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.
