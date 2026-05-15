Специальная военная операция на Украине
 
07:51 15.05.2026 (обновлено: 09:03 15.05.2026)
Силы ПВО за ночь уничтожили 355 украинских беспилотников

Военнослужащие в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
  • Силы ПВО с 23:00 до 7:00 уничтожили 355 украинских беспилотников.
  • Беспилотники были уничтожены над территориями нескольких областей России и над акваториями Азовского и Каспийского морей.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Минувшей ночью бойцы противовоздушной обороны сбили над территорией России 355 украинских дронов, сообщило Минобороны.
"C 23:00 до 7:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 355 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Беспилотники сбивали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Калмыкией, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Каспийского морей.
В Рязани из-за атаки ВСУ погибли три человека, еще 12 пострадали. Там получил повреждения жилом дом, обломки дрона также упали на территории промышленного предприятия, сообщил губернатор Павел Малков.
В других регионах, по информации местных властей, пострадавших и разрушений нет.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты на территории России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
