Силы ПВО за ночь уничтожили 355 украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО с 23:00 до 7:00 уничтожили 355 украинских беспилотников.
- Беспилотники были уничтожены над территориями нескольких областей России и над акваториями Азовского и Каспийского морей.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Минувшей ночью бойцы противовоздушной обороны сбили над территорией России 355 украинских дронов, сообщило Минобороны.
"C 23:00 до 7:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 355 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Беспилотники сбивали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Калмыкией, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Каспийского морей.
В Рязани из-за атаки ВСУ погибли три человека, еще 12 пострадали. Там получил повреждения жилом дом, обломки дрона также упали на территории промышленного предприятия, сообщил губернатор Павел Малков.
В других регионах, по информации местных властей, пострадавших и разрушений нет.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты на территории России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18