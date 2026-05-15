В Ростовской области ночью уничтожили более 40 беспилотников.

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Более 40 беспилотников уничтожили ночью в Ростовской области, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью Ростовская область вновь подверглась массированной атаке вражеских беспилотников. В ходе отражения воздушного нападения было уничтожено более 40 БПЛА. Атаке подверглись город Таганрог и 11 районов области: Чертковский, Боковский, Верхнедонской, Облиевский, Орловский, Советский, Миллеровский, Кашарский, Милютинский, Шолоховский,Тарасовский", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
22 июня 2022, 17:18