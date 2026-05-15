ВСУ атаковали Рязанскую область беспилотниками, есть пострадавшие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Рязанскую область.
- От обломков БПЛА пострадали несколько жилых домов и территория одного из предприятий, есть пострадавшие.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. ПВО отражает атаку БПЛА на Рязанскую область, по предварительной информации, есть пострадавшие, сообщил губернатор Павел Малков.
«
"Идет атака БПЛА на регион. Работает ПВО. К сожалению, от обломков пострадали несколько жилых домов, а также территория одного из предприятий. По предварительным данным, есть пострадавшие", — написал он в Telegram-канале.
Идет ликвидация последствий. На месте работают оперативные службы.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18