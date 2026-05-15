Рейтинг@Mail.ru
Путин упростил правила получения гражданства жителями Приднестровья - РИА Новости, 16.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:20 15.05.2026 (обновлено: 00:40 16.05.2026)
Путин упростил правила получения гражданства жителями Приднестровья

Путин подписал указ об особых правилах приема в гражданство России жителей ПМР

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин подписал указ об особых правилах приема в гражданство России жителей Приднестровья.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство России.
Они смогут подать заявление в упрощенном порядке.
"Установить, что иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет, обладающие дееспособностью и постоянно проживающие на день вступления в силу настоящего Указа в Приднестровье, вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 16 Федерального закона от 28 апреля 2023 года № 138-ФЗ <...> без соблюдения требований, предусмотренных пунктами 1-3 части 1 статьи 15", — говорится в документе.
Посол России в Молдавии Олег Озеров - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Посол в Кишиневе заявил, что Россия продолжит поддерживать Приднестровье
Вчера, 19:15
При этом, согласно новым положениям, постоянно проживающие в Приднестровье дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также недееспособные лица вправе приобрести российское гражданство в особом порядке. Им могут выдать паспорт без учета всех или отдельных требований, обозначенных в законе.
В этих случаях с заявлениями о приеме в гражданство детей-сирот и недееспособных лиц могут обратиться их опекуны или попечители, а также руководители соответствующих организаций: образовательных, медицинских или оказывающих социальные услуги; либо руководители органов опеки и попечительства.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева решить проблему силой, ПМР стала фактически неподконтрольной ему территорией.
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
В МИД России заверили в поддержке Приднестровья после роста цен на топливо
4 апреля, 00:44
 
Владимир ПутинРоссияПриднестровская Молдавская РеспубликаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала