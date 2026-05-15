Путин упростил правила получения гражданства жителями Приднестровья

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Путин подписал Владимир Путин подписал указ об особых правилах приема жителей Приднестровья в гражданство России.

Они смогут подать заявление в упрощенном порядке.

"Установить, что иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет, обладающие дееспособностью и постоянно проживающие на день вступления в силу настоящего Указа в Приднестровье, вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 16 Федерального закона от 28 апреля 2023 года № 138-ФЗ <...> без соблюдения требований , предусмотренных пунктами 1-3 части 1 статьи 15", — говорится в документе.

При этом, согласно новым положениям, постоянно проживающие в Приднестровье дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также недееспособные лица вправе приобрести российское гражданство в особом порядке. Им могут выдать паспорт без учета всех или отдельных требований, обозначенных в законе.

В этих случаях с заявлениями о приеме в гражданство детей-сирот и недееспособных лиц могут обратиться их опекуны или попечители, а также руководители соответствующих организаций: образовательных, медицинских или оказывающих социальные услуги; либо руководители органов опеки и попечительства.