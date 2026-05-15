Путин поручил регионам содействовать трудоустройству участников СВО

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил регионам оказывать содействие приоритетному трудоустройству участников СВО, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Содействие приоритетному трудоустройству лиц, названных подпунктах "в" - "a" пункта 1 настоящего Указа, их профессиональному обучению и (или) получению ими дополнительного профессионального образования, началу осуществления ими предпринимательской деятельности при условии, что они уволены с военной службы (службы, работы) или завершили исполнение контракта (иных правоотношений), а также оказание такого содействия членам семей, признанным в установленном порядке безработными", - говорится в тексте документа.