Путин утвердил единые базовые региональные меры поддержки участников СВО

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников спецоперации в регионах.
Цель документа — обеспечить единообразный подход к предоставлению помощи.
Президент поручил регионам:
- оказывать содействие приоритетному трудоустройству участников СВО;
- предоставлять медицинскую помощь и санаторно-курортное лечение вне очереди;
- сделать бессрочными единые базовые меры поддержки для близких погибших бойцов.
Помощь будет оказываться и тем, кто отражал вторжение ВСУ в приграничье и участвовал в составе Вооруженных сил ДНР и ЛНР в боевых действиях на Донбассе с 11 мая 2014 года.
Меры поддержки должны предоставляться и семьям военных, умерших после увольнения со службы или исключения из добровольческих формирований, если смерть наступила из-за увечья, ранения, заболевания, полученных в боевых действиях.
