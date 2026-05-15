Рейтинг@Mail.ru
Путин утвердил единые базовые региональные меры поддержки участников СВО - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:48 15.05.2026 (обновлено: 23:31 15.05.2026)
Путин утвердил единые базовые региональные меры поддержки участников СВО

Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников СВО в регионах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников СВО в регионах.
  • Документ предусматривает содействие приоритетному трудоустройству, предоставление санаторно-курортного лечения вне очереди, а также бессрочную помощь близким погибших бойцов.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников спецоперации в регионах.
Цель документа — обеспечить единообразный подход к предоставлению помощи.
Президент поручил регионам:
  • оказывать содействие приоритетному трудоустройству участников СВО;
  • предоставлять медицинскую помощь и санаторно-курортное лечение вне очереди;
  • сделать бессрочными единые базовые меры поддержки для близких погибших бойцов.
Помощь будет оказываться и тем, кто отражал вторжение ВСУ в приграничье и участвовал в составе Вооруженных сил ДНР и ЛНР в боевых действиях на Донбассе с 11 мая 2014 года.
Меры поддержки должны предоставляться и семьям военных, умерших после увольнения со службы или исключения из добровольческих формирований, если смерть наступила из-за увечья, ранения, заболевания, полученных в боевых действиях.
Президент РФ Владимир Путин выступает на X съезде Союза машиностроителей России в Национальном центре Россия - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Путин назвал участников СВО героями
14 мая, 15:21
 
Владимир ПутинРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала