Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил ускорить внесение изменений по конструкциям от затопления - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:32 15.05.2026

Путин поручил ускорить внесение изменений по конструкциям от затопления

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поручил ускорить внесение изменений, чтобы отнести конструкции, защищающие от затопления, к сооружениям повышенного уровня ответственности.
  • Доклад по данному вопросу ожидается до 1 октября 2026 года.
  • Путин рекомендовал Госдуме предусмотреть дополнительные меры, исключающие возможность освоения зон затопления до обеспечения инженерной защиты территорий и объектов.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ускорить внесение изменений, предусматривающих отнесение конструкций, защищающих от затопления, к сооружениям повышенного уровня ответственности.
Глава государства утвердил перечень поручений по вопросам обеспечения инженерной и иной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод.
Последствия весеннего паводка в селе Хомутово Иркутской области - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Росреестр рассказал, как узнать, находится ли участок в зоне затопления
3 апреля, 09:31
"Правительству РФ с учетом ранее данных поручений ускорить рассмотрение вопросов внесения в законодательство РФ изменений, предусматривающих отнесение сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, к сооружениям повышенного уровня ответственности", - говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.
По данному вопросу ожидается доклад до 1 октября 2026 года.
Кроме того, Путин рекомендовал Госдуме совместно с правительством при подготовке к рассмотрению проекта "О внесении изменения в статью 671 Водного кодекса РФ" предусмотреть дополнительные меры, исключающие возможность освоения зон затопления, подтопления до обеспечения инженерной и иной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод, а также при необходимости внесение соответствующих изменений в законодательство о градостроительной деятельности и земельное законодательство. Срок исполнения - 1 августа 2026 года.
Паводковая обстановка в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
В Красноярском крае остаются затопленными более 90 участков
10 мая, 12:02
 
РоссияВладимир ПутинГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала