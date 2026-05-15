Путин поручил ускорить внесение изменений по конструкциям от затопления

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ускорить внесение изменений, предусматривающих отнесение конструкций, защищающих от затопления, к сооружениям повышенного уровня ответственности.
Глава государства утвердил перечень поручений по вопросам обеспечения инженерной и иной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод.
"Правительству РФ с учетом ранее данных поручений ускорить рассмотрение вопросов внесения в законодательство РФ изменений, предусматривающих отнесение сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, к сооружениям повышенного уровня ответственности", - говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.
По данному вопросу ожидается доклад до 1 октября 2026 года.
Кроме того, Путин рекомендовал Госдуме совместно с правительством при подготовке к рассмотрению проекта "О внесении изменения в статью 671 Водного кодекса РФ" предусмотреть дополнительные меры, исключающие возможность освоения зон затопления, подтопления до обеспечения инженерной и иной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод, а также при необходимости внесение соответствующих изменений в законодательство о градостроительной деятельности и земельное законодательство. Срок исполнения - 1 августа 2026 года.