Путин поручил проверить соблюдение запретов по защите земель от затопления
17:06 15.05.2026 (обновлено: 17:17 15.05.2026)
Путин поручил проверить соблюдение запретов по защите земель от затопления

ГП проверит соблюдение в регионах законодательства о защите от затоплений

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
  • Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить соблюдение законодательных запретов по защите земель от затопления в регионах.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить соблюдение в регионах законодательных запретов, направленных на защиту территорий от затопления.
Соответствующий перечень поручений по вопросам обеспечения инженерной и иной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод опубликован на сайте Кремля.
"Генеральной прокуратуре Российской Федерации провести проверку соблюдения исполнительными органами субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления установленных законодательством... запретов и ограничений, направленных на защиту территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, включая требование об обеспечении необходимой инженерной и иной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод", - говорится в документе.

Владимир Путин, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Общество
 
 
