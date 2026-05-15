17:05 15.05.2026 (обновлено: 17:12 15.05.2026)
Путин поручил совершенствовать надзор над гидротехническими сооружениями

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поручил совершенствовать механизм содержания и обеспечения безопасности муниципальных гидротехнических сооружений.
  • Рассмотреть возможность совершенствования механизмов содержания и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений должны правительство РФ совместно с исполнительными органами субъектов РФ.
  • Доклад по результатам работы должен быть представлен до 1 октября 2026 года.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и исполнительным органам субъектов страны совершенствовать механизм содержания и обеспечения безопасности муниципальных гидротехнических сооружений.
Перечень поручений по вопросам обеспечения инженерной и иной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно c исполнительными органами субъектов РФ рассмотреть возможность совершенствования механизмов содержания и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, переданных в собственность муниципальных образований, включая упрощенный порядок ликвидации таких сооружений и (или) обеспечения их безопасного содержания за счет заинтересованных в их эксплуатации собственников земельных участков и объектов недвижимости", - говорится в сообщении.
Срок предоставления доклада - 1 октября 2026 года.
