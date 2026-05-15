Краткий пересказ от РИА ИИ
- После заявления Владимира Путина о завершении конфликта на Украине в Киеве началась новая волна коррупционных скандалов.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. После заявления Владимира Путина о завершении конфликта на Украине в Киеве началась новая волна коррупционных скандалов, пишет L’Antidiplomatico.
«
"Любопытное "совпадение" событий, произошедших за последние несколько дней, указывает на то, что фраза Владимира Путина, произнесенная им на 9 мая, о том, что конфликт на Украине идет к завершению, была далеко не "случайной". В Кремле не любят бросать слова на ветер, особенно когда дело касается серьезных вопросов", — говорится в публикации.
Накануне главу офиса Зеленского Андрея Ермака взяли под стражу в рамках дела НАБУ и САП о легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области.
В деле упоминаются еще шесть человек. Имена не называются, однако, по данным издания "Страна.ua", речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который имеет статус обвиняемого по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.
В деле упоминаются еще шесть человек. Имена не называются, однако, по данным издания "Страна.ua", речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который имеет статус обвиняемого по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.
Экс-главу офиса Зеленского уволили в ноябре на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>