Путин заявил о необходимости устойчивого экономического роста

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Необходимо, чтобы экономический рост в России становился более основательным и устойчивым, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нужно, чтобы наметившаяся положительная динамика закреплялась, охватывала все больше отраслей и секторов. То есть, чтобы экономический рост становился более основательным и устойчивым", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.