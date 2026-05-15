Путин рассказал об уровне безработицы в России
13:35 15.05.2026 (обновлено: 13:39 15.05.2026)
Путин рассказал об уровне безработицы в России

Путин: безработица в России остается на минимальном уровне в 2,2%

Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что безработица в России остается на минимальном уровне в 2,2%.
  • Он отметил, что министр экономического развития Максим Решетников докладывал об ускорении потребительской активности в марте.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Безработица в России остается на минимальном уровне в 2,2%, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Как недавно докладывал министр экономического развития Максим Геннадьевич Решетников, в марте ускорилась потребительская активность: рост оптовой торговли составил 8%, розничная торговля прибавила 6,2%. При этом безработица остается на минимальном уровне - 2,2%", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
