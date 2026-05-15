Путин: промышленное производство в России выросло на 2,3 процента в марте
13:34 15.05.2026 (обновлено: 13:38 15.05.2026)
Путин: промышленное производство в России выросло на 2,3 процента в марте

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с первым заместителем правительства РФ Денисом Мантуровым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с первым заместителем правительства РФ Денисом Мантуровым. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Промышленное производство в России в марте выросло на 2,3%, заявил Владимир Путин.
  • Обрабатывающая промышленность в России в марте выросла на 3%.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Промышленное производство в России в марте выросло на 2,3%, а обрабатывающая промышленность - на 3%, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Прирост промышленного производства в марте - плюс 2,3%, а обрабатывающая промышленность росла более высокими темпами - 3%", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
