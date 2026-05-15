Песков рассказал о повестке визита Путина в Китай
12:13 15.05.2026 (обновлено: 12:19 15.05.2026)
Песков рассказал о повестке визита Путина в Китай

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Повестка визита президента России Владимира Путина в Китай понятна, это двусторонние отношения, торгово-экономическое взаимодействие и международные дела, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Повестка дня понятная, прежде всего, это наши двусторонние отношения, это особые отношения привилегированного стратегического партнерства. Солидный объем торгово-экономического взаимодействия, который стабильно превышает 200 миллиардов долларов... Конечно, международные дела тоже будут активны на повестке дня", - сказал Песков журналистам.
