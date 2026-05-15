Путин может посетить Пекин на следующей неделе, пишут СМИ

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Китайская газета South China Morning Post утверждает со ссылкой на источники, что российский лидер Владимир Путин может посетить Китай с однодневным визитом на следующей неделе.
"Источники сообщили..., что визит (президента РФ - ред.), как ожидается, состоится в конце следующей недели, 20 мая", - говорится в сообщении издания.
Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что Кремль в ближайшее время объявит сроки визита российского лидера в Китай. Ранее он также сообщал, что подготовка визита Путина в КНР практически завершена, он состоится в самое ближайшее время.