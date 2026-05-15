Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество в экономике и обороне

МИНСК, 15 мая — РИА Новости. Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко экономические и военные вопросы.
"Разговор <...> состоялся сегодня утром. Что обсуждали? Главное: сотрудничество в экономике и в области обороны", — написал близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого".
Президенты также поговорили о предстоящих совместных мероприятиях, связанных с этими сферами.
В предыдущий раз лидеры встречались в Москве на праздничных мероприятиях в честь Дня Победы. Тогда Путин отметил, что объем торговли между двумя странами рекордный, несмотря на трудности, которые пытаются создать извне.