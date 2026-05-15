Путин сообщил о положительной динамике в российской экономике

Краткий пересказ от РИА ИИ

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Меры, принятые недавно властями в экономике, дают позитивный эффект, заявил Владимир Путин.

« "Решения, реализованные за последнее время правительством, начали давать <...>, сдержанно скажем, но все-таки определенный результат положительный", — отметил он на совещании по экономическим вопросам.

В марте ВВП увеличился на 1,8 процента, промышленное производство — на 2,3 процента, обработка — на три процента. Путин поручил работать над улучшением показателей и в других сферах.

« "Нужно, чтобы наметившаяся положительная динамика закреплялась, охватывала все больше отраслей и секторов, то есть чтобы экономический рост становился более основательным и устойчивым", — подчеркнул президент.

По его словам, на совещании рассмотрят дополнительные меры для этого.