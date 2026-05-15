13:31 15.05.2026 (обновлено: 15:53 15.05.2026)
Путин сообщил о положительной динамике в российской экономике

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил о позитивном эффекте от мер, принятых властями в экономике.
  • В марте ВВП увеличился на 1,8 процента, промышленное производство — на 2,3 процента, обработка — на три процента.
  • Безработица остается на минимальном уровне — 2,2 процента.
  • Президент поручил работать над улучшением показателей и в других сферах.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Меры, принятые недавно властями в экономике, дают позитивный эффект, заявил Владимир Путин.


"Решения, реализованные за последнее время правительством, начали давать <...>, сдержанно скажем, но все-таки определенный результат положительный", — отметил он на совещании по экономическим вопросам.

В марте ВВП увеличился на 1,8 процента, промышленное производство — на 2,3 процента, обработка — на три процента. Путин поручил работать над улучшением показателей и в других сферах.


"Нужно, чтобы наметившаяся положительная динамика закреплялась, охватывала все больше отраслей и секторов, то есть чтобы экономический рост становился более основательным и устойчивым", — подчеркнул президент.

По его словам, на совещании рассмотрят дополнительные меры для этого.
Путин также предложил экономическому блоку обсудить основные темы предстоящего ПМЭФ. Его программа в этом году будет обширной.
