ГД одобрила проект о порядке расчета НДС при изменении налоговых условий

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий порядок расчета НДС при изменении налоговых условий после заключения договора.

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, уточняющий порядок расчета НДС в случаях, когда обязанность уплаты этого налога возникла из-за изменений налогового законодательства после заключения договора между поставщиком и покупателем.

Документ касается случаев, когда из-за таких изменений у поставщика возникает обязанность уплатить НДС уже после заключения договора, а покупатель при этом не может принять налог к вычету. Проект разработан Минфином по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина в целях реализации постановления Конституционного суда РФ.

Сейчас при реализации товаров, работ, услуг, передаче имущественных прав поставщик дополнительно к их цене (тарифу) обязан предъявить к оплате покупателю соответствующую сумму НДС.

А в случаях, когда после заключения договора из-за изменений налогового законодательства у поставщика возникает обязанность по уплате НДС, он вправе взыскать с покупателя дополнительное вознаграждение для компенсации их последствий. При этом у самого покупателя отсутствует возможность принять соответствующие суммы налога к вычету для компенсации перелагаемых на него потерь.

Законопроект вносит изменения в статью 168 Налогового кодекса, направленные на устранение этого пробела. В случае изменения налогового законодательства после заключения действующего договора поставщик сможет исчислить сумму НДС расчетным методом, исходя из стоимости товаров, работ, услуг, имущественных прав, указанных в договоре.