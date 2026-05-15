ГД одобрила проект о порядке расчета НДС при изменении налоговых условий - РИА Новости, 15.05.2026
10:52 15.05.2026
ГД одобрила проект о порядке расчета НДС при изменении налоговых условий

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий порядок расчета НДС при изменении налоговых условий после заключения договора.
  • Документ касается случаев, когда из-за таких изменений у поставщика возникает обязанность уплатить НДС уже после заключения договора, а покупатель при этом не может принять налог к вычету.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, уточняющий порядок расчета НДС в случаях, когда обязанность уплаты этого налога возникла из-за изменений налогового законодательства после заключения договора между поставщиком и покупателем.
Документ касается случаев, когда из-за таких изменений у поставщика возникает обязанность уплатить НДС уже после заключения договора, а покупатель при этом не может принять налог к вычету. Проект разработан Минфином по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина в целях реализации постановления Конституционного суда РФ.
Сейчас при реализации товаров, работ, услуг, передаче имущественных прав поставщик дополнительно к их цене (тарифу) обязан предъявить к оплате покупателю соответствующую сумму НДС.
А в случаях, когда после заключения договора из-за изменений налогового законодательства у поставщика возникает обязанность по уплате НДС, он вправе взыскать с покупателя дополнительное вознаграждение для компенсации их последствий. При этом у самого покупателя отсутствует возможность принять соответствующие суммы налога к вычету для компенсации перелагаемых на него потерь.
Законопроект вносит изменения в статью 168 Налогового кодекса, направленные на устранение этого пробела. В случае изменения налогового законодательства после заключения действующего договора поставщик сможет исчислить сумму НДС расчетным методом, исходя из стоимости товаров, работ, услуг, имущественных прав, указанных в договоре.
Это произойдет, если в договоре не предусмотрены условия урегулирования подобной ситуации, либо стороны договора не изменили его цену или не расторгли договор. Таким образом, в подобных случаях налог будет рассчитываться в пределах цены, определенной договором, пояснял ранее Минфин.
