Во Владивостоке арестовали экс-замминистра здравоохранения Приморья

11:13 15.05.2026
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд во Владивостоке заключил под стражу бывшего заместителя министра здравоохранения Приморского края.
  • Экс-чиновник обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.
  • Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана сроком на два месяца, до 14 июля 2026 года.
ВЛАДИВОСТОК, 15 мая – РИА Новости. Суд во Владивостоке заключил под стражу бывшего замминистра здравоохранения Приморья по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Приморья Елена Оленева.
«
"Фрунзенским районным судом Владивостока 15 мая избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего заместителя министра здравоохранения Приморского края, занимавшего данную должность с 2019 по 2024 годы", - сказала Оленева.
По ее словам, экс-чиновник обвиняется по ч. 3 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями".
"Суд, принимая во внимание доводы следователя, возражения самого задержанного и его защитника, пришел к выводу о наличии оснований, при которых необходимо заключить обвиняемого под стражу сроком на два месяца, то есть до 14 июля 2026, с содержанием в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Приморскому краю", - добавила Оленева.
