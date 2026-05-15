В Приморье мошенники похитили почти 20 миллионов рублей у военнослужащих.

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая – РИА Новости. Мошенники похитили почти 20 миллионов рублей у военнослужащих в Приморье, используя кабальные договоры займа с физлицами и ставки выше допустимых законом, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, с мая 2014 по февраль 2026 года участники ОПГ навязывали военнослужащим кабальные договоры займа с физлицами под предлогом невозможности оформления займов через микрофинансовые организации. В расписках обвиняемые указывали суммы, существенно выше реально переданных, а процентные ставки были выше разрешённых законом.