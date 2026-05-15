В Приморье мошенники похитили почти 20 миллионов рублей у военнослужащих.

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая – РИА Новости. Мошенники похитили почти 20 миллионов рублей у военнослужащих в Приморье, используя кабальные договоры займа с физлицами и ставки выше допустимых законом, сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, с мая 2014 по февраль 2026 года участники ОПГ навязывали военнослужащим кабальные договоры займа с физлицами под предлогом невозможности оформления займов через микрофинансовые организации. В расписках обвиняемые указывали суммы, существенно выше реально переданных, а процентные ставки были выше разрешённых законом.
"От противоправных действий пострадали 35 граждан. Общая сумма причиненного ущерба составила 19,5 миллионов рублей, при этом злоумышленники намеревались похитить 30 миллионов рублей", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что на имущество трёх фигурантов на сумму более 53 миллионов рублей наложен арест. Фигуранты обвиняются по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество и мошенничество в особо крупном и крупном размерах).