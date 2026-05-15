Суд вынес заочный приговор экс-журналисту "Коммерсанта" Соловьеву

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Савеловский районный суд Москвы заочно приговорил бывшего журналиста "Коммерсанта" Владимира Соловьева, сотрудничавшего с "Фондом Карнеги"*, к трем годам лишения свободы, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.
"Савеловский районный суд города Москвы признал Соловьева Владимира Вячеславовича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 284.1 УК РФ (участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ), и приговорил к 3 годам лишения свободы", — говорится в сообщении.
Суд установил, что экс-журналист "Коммерсанта" сотрудничал с "Фондом Карнеги"*, на информационном ресурсе организации — онлайн-платформе "Carnegie Politika" — регулярно публиковались статьи Соловьева, посвященные ситуации в Приднестровье.
Приговор вынесен заочно. Соловьеву также запретили три года заниматься администрированием сайтов.
* Организация выполняет функции иноагента и признана нежелательной в России
