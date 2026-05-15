12:51 15.05.2026
Суд вынес приговор фигуранту дела об убийстве члена ЕР в Херсонской области

Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александра Скрабунова приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство члена "Единой России" и поджоги автомобилей участников СВО в Херсонской области по заданию спецслужб Украины.
  • Скрабунов согласился сотрудничать с украинскими спецслужбами в 2023 году и совершил несколько преступлений, включая поджоги автомобилей и попытку теракта.
  • В результате одного из взрывов погиб исполнительный секретарь Новокаховского местного отделения партии "Единая Россия".
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы Александра Скрабунова за убийство члена "Единой России" и поджоги автомобилей участников СВО в Херсонской области по заданию спецслужб Украины, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда.
По данным пресс-секретаря, в 2023 году Скрабунов согласился сотрудничать с украинскими спецслужбами, которые предложили ему поджечь автомобиль военнослужащих ВС РФ. Для этого он купил компоненты для изготовления легковоспламеняющейся смеси и 13 июля того же года поджег автомобиль. После этого, по данным следствия, Скрабунов принес присягу ВСУ и получил гражданство РФ, чтобы упростить работу против безопасности России. В сентябре сотрудники ВСУ предложили Скрабунову совершить теракт - убить исполнительного секретаря Новокаховского местного отделения партии "Единая Россия". Для этого фигурант собрал СВУ и установил его в определенном месте.
"Седьмого октября 2023 года, Скрабунов, находясь в 200 метрах от места установки СВУ, осуществил его дистанционный подрыв в момент нахождения в зоне поражающего воздействия взрывного устройства потерпевшего, проезжавшего в непосредственной близости от места закладки СВУ. В результате взрывной травмы потерпевший погиб", - сказал собеседник агентства.
Позже, по данным суда, фигурант поджег еще один автомобиль, используемый для выполнения в том числе боевых задач в ходе проведения СВО.
В сентябре Скрабунов решил убить начальника службы гражданской обороны Новокаховской городской администрации, для чего 30 ноября изготовил СВУ и установил на участке местности, где проезжал потерпевший. В момент взрыва автомобиль находился за пределами зоны поражения взрывного устройства, поэтому потерпевший не погиб.
"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме со штрафом 400 тысяч рублей", - сказал представитель суда.
РоссияХерсонская областьУкраинаЕдиная РоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
