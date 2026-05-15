Суд вынес приговор фигуранту дела об убийстве члена ЕР в Херсонской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Александра Скрабунова приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство члена "Единой России" и поджоги автомобилей участников СВО в Херсонской области по заданию спецслужб Украины.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы Александра Скрабунова за убийство члена "Единой России" и поджоги автомобилей участников СВО в Херсонской области по заданию спецслужб Украины, сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда.

По данным пресс-секретаря, в 2023 году Скрабунов согласился сотрудничать с украинскими спецслужбами, которые предложили ему поджечь автомобиль военнослужащих ВС РФ. Для этого он купил компоненты для изготовления легковоспламеняющейся смеси и 13 июля того же года поджег автомобиль. После этого, по данным следствия, Скрабунов принес присягу ВСУ и получил гражданство РФ , чтобы упростить работу против безопасности России. В сентябре сотрудники ВСУ предложили Скрабунову совершить теракт - убить исполнительного секретаря Новокаховского местного отделения партии " Единая Россия ". Для этого фигурант собрал СВУ и установил его в определенном месте.

"Седьмого октября 2023 года, Скрабунов, находясь в 200 метрах от места установки СВУ, осуществил его дистанционный подрыв в момент нахождения в зоне поражающего воздействия взрывного устройства потерпевшего, проезжавшего в непосредственной близости от места закладки СВУ. В результате взрывной травмы потерпевший погиб", - сказал собеседник агентства.

Позже, по данным суда, фигурант поджег еще один автомобиль, используемый для выполнения в том числе боевых задач в ходе проведения СВО.

В сентябре Скрабунов решил убить начальника службы гражданской обороны Новокаховской городской администрации, для чего 30 ноября изготовил СВУ и установил на участке местности, где проезжал потерпевший. В момент взрыва автомобиль находился за пределами зоны поражения взрывного устройства, поэтому потерпевший не погиб.