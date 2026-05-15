Суд вынес приговор экс-главе администрации Керчи Брусакову

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Бывший глава администрации Керчи Святослав Брусаков приговорен к 5,5 годам колонии общего режима по статье о превышении полномочий, сообщила пресс-служба Керченского городского суда.
"Бывший глава администрации Керчи признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "г" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) по двум эпизодам, и по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении пресс-службы.
Брусаков также лишен права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с проведением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на три года, уточнила пресс-служба.
Также судом вынесено решение в отношении бывшего начальника департамента архитектуры, имущественных и земельных отношений администрации Керчи, добавила пресс-служба. Фигурант признана виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных пунктом "г" частью 3 статьи 286 УК РФ, и ей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на три года, с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления сроком на три года, перечислила пресс-служба.
Брусаков подал в отставку 1 июля 2024 года после критики со стороны главы Крыма Сергея Аксенова состояния дел в Керчи. В мае 2025 года он был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Как сообщали в правоохранительных органах, преступление, в котором обвиняют Брусакова, связано с распоряжением землей муниципалитета.