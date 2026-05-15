Врач рассказала об опасности употребления заплесневелых продуктов

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Заплесневелые продукты содержат ядовитые вещества, которые подавляют иммунитет, вредят нервной системе, а при регулярном употреблении повышают риск рака печени, рассказала гастроэнтеролог Ольга Чистик.
"Микотоксины (ядовитые вещества, выделяемые плесенью - ред.) подавляют иммунитет, бьют по почкам, нервной системе и плоду во время беременности. У некоторых людей употребление заплесневелой пищи провоцирует аллергические реакции и приступы бронхиальной астмы. Регулярное же поступление даже небольших доз микотоксины повышает риск рака печени", - сказала Чистик "Ленте.ру".
Врач отметила, что плесень прорастает глубоко внутрь продуктов, поэтому, срезав пораженный кусок, не получится защититься от отравления. Исключением из правил, по словам гастроэнтеролога, являются твердые сыры, морковь и капуста.