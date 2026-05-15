Врач рассказала об опасности употребления заплесневелых продуктов

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Заплесневелые продукты содержат ядовитые вещества, которые подавляют иммунитет, вредят нервной системе, а при регулярном употреблении повышают риск рака печени, рассказала гастроэнтеролог Ольга Чистик.

Врач отметила, что плесень прорастает глубоко внутрь продуктов, поэтому, срезав пораженный кусок, не получится защититься от отравления. Исключением из правил, по словам гастроэнтеролога, являются твердые сыры, морковь и капуста.