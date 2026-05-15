Россия поддерживает контакты с руководством Кубы, заявил Песков

12:13 15.05.2026
© AP Photo / Christine ArmarioФлаг Кубы в Сантьяго
Флаг Кубы в Сантьяго. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия поддерживает контакты с руководством Кубы, заявил Дмитрий Песков.
  • Президент Кубы Мигель Лиас-Канель заявил о "драматическом обострении" энергетического кризиса на острове вследствие ужесточения экономической блокады со стороны США.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Россия поддерживает контакты с руководством Кубы на фоне тяжелой гуманитарной обстановки на острове, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент Кубы Мигель Лиас-Канель заявил в среду о "драматическом обострении" энергетического кризиса на острове вследствие ужесточения экономической блокады со стороны США, которая, по его словам, направлена на то, чтобы взять народ в заложники и настроить его против собственного правительства.
Песков назвал текущую ситуацию на Кубе сложной
"Мы поддерживаем контакты с кубинским руководством, нашими друзьями", - сказал Песков журналистам.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.
Лавров заявил о готовности России оказывать помощь Кубе на фоне блокады
