Россия поддерживает контакты с руководством Кубы, заявил Песков

- Россия поддерживает контакты с руководством Кубы, заявил Дмитрий Песков.
- Президент Кубы Мигель Лиас-Канель заявил о "драматическом обострении" энергетического кризиса на острове вследствие ужесточения экономической блокады со стороны США.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Россия поддерживает контакты с руководством Кубы на фоне тяжелой гуманитарной обстановки на острове, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков назвал текущую ситуацию на Кубе сложной
Вчера, 12:11
"Мы поддерживаем контакты с кубинским руководством, нашими друзьями", - сказал Песков журналистам.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.