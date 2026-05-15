12:12 15.05.2026 (обновлено: 12:20 15.05.2026)
Песков назвал торгово-экономическое взаимодействие России и Китая солидным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Архивное фото
  • Дмитрий Песков назвал объем торгово-экономического взаимодействия России и Китая солидным.
  • Объем торгово-экономического взаимодействия между Россией и Китаем стабильно превышает 200 миллиардов долларов.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал солидным объем торгово-экономического взаимодействия России и Китая.
"Это особые отношения привилегированного стратегического партнерства. Солидный объем торгово-экономического взаимодействия, который стабильно превышает 200 миллиардов долларов", - сказал Песков журналистам.
