Песков назвал торгово-экономическое взаимодействие России и Китая солидным

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал солидным объем торгово-экономического взаимодействия России и Китая.
"Это особые отношения привилегированного стратегического партнерства. Солидный объем торгово-экономического взаимодействия, который стабильно превышает 200 миллиардов долларов", - сказал Песков журналистам.