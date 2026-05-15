Против жителя Перми возбудили дело за перевод на криптокошелек для ВСУ

ПЕРМЬ, 15 мая - РИА Новости. Следователи завели дело на жителя, который в Перми перевел деньги на криптокошелек для финансирования украинских вооруженных формирований, сообщает пермское управление ФСБ.
По данным ведомства, несогласный с проведением СВО мужчина в Перми перевел деньги на криптовалютный кошелек, используемый для сбора финансовой помощи украинским вооруженным формированиям.
"УФСБ России по Пермскому краю во взаимодействии с УФСБ России по Пензенской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, причастного к совершению преступления, предусмотренного ст. 275 УК России "Государственная измена", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.
