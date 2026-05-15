ПСБ и А7 получили фетву на исламские трансграничные переводы

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Банк ПСБ и российская система A7 получили фетву на исламские трансграничные переводы, сообщает пресс-служба банка.

Церемония прошла в рамках международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum 2026". Фетву из рук муфтия Татарстана Камиля хазрат Самигуллина получили заместитель председателя ПСБ Дмитрий Макеев и заместитель генерального директора компании А7 Ирина Акопян.

Зампред ПСБ подчеркнул, что исламские расчетные счета были запущены год назад.

"Сейчас в российской экономике и промышленности появляются новые направления экспорта и импорта, и в перспективе исламские продукты будут приобретать все большую востребованность в рамках внешнеэкономической деятельности", – приводит пресс-служба банка слова Макеева.

В свою очередь, Акопян подчеркнула, что клиентоориентированность является ключевым фактором для развития финансовых инструментов платформы.

"Мы видим растущий запрос со стороны мусульманского мира, а также предпринимателей в России и других странах на халяльные финансовые решения, и уделяем особое внимание разработке и адаптации продуктов под конкретные потребности пользователей", — прокомментировала заместитель гендиректора A7.

Макеев и Акопян также выступили на бизнес-завтраке "Практические решения от А7. Международные переводы в соответствии с нормами шариата", где рассказали о роли исламского банкинга в развитии международного экономического сотрудничества и расширении возможностей российского бизнеса для работы с партнерами из мусульманских стран.