ПСБ и А7 получили фетву на исламские трансграничные переводы

14:53 15.05.2026 (обновлено: 15:51 15.05.2026)
Банк ПСБ и система A7 получили фетву на исламские трансграничные переводы

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Банк ПСБ и российская система A7 получили фетву на исламские трансграничные переводы, сообщает пресс-служба банка.
Церемония прошла в рамках международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum 2026". Фетву из рук муфтия Татарстана Камиля хазрат Самигуллина получили заместитель председателя ПСБ Дмитрий Макеев и заместитель генерального директора компании А7 Ирина Акопян.
Зампред ПСБ подчеркнул, что исламские расчетные счета были запущены год назад.
"Сейчас в российской экономике и промышленности появляются новые направления экспорта и импорта, и в перспективе исламские продукты будут приобретать все большую востребованность в рамках внешнеэкономической деятельности", – приводит пресс-служба банка слова Макеева.
В свою очередь, Акопян подчеркнула, что клиентоориентированность является ключевым фактором для развития финансовых инструментов платформы.
"Мы видим растущий запрос со стороны мусульманского мира, а также предпринимателей в России и других странах на халяльные финансовые решения, и уделяем особое внимание разработке и адаптации продуктов под конкретные потребности пользователей", — прокомментировала заместитель гендиректора A7.
Макеев и Акопян также выступили на бизнес-завтраке "Практические решения от А7. Международные переводы в соответствии с нормами шариата", где рассказали о роли исламского банкинга в развитии международного экономического сотрудничества и расширении возможностей российского бизнеса для работы с партнерами из мусульманских стран.
По мнению Макеева, спрос на исламские финансовые инструменты в России растет: все больше предпринимателей-мусульман хотят вести бизнес в соответствии с нормами шариата, а иностранные контрагенты готовы работать с российскими компаниями в рублях.
 
