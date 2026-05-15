США хотят создать бюджетную гиперзвуковую ракету для HIMARS

ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Армия США запросила 122,9 миллиона долларов на разработку и испытания бюджетной гиперзвуковой ракеты для пусковой установки HIMARS, выяснило РИА Новости, изучив финансовые документы Пентагона.

Ракета Blackbeard Ground Launch создается как дешевая альтернатива существующим высокоточным боеприпасам. Она должна иметь 80% боевых возможностей новой, четвертой модификации ракеты Precision Strike Missile, но стоить значительно дешевле.

Сумма была запрошена в рамках бюджета на 2027 финансовый год. Запрошенные миллионы пойдут на создание первых образцов и их тесты, выяснило РИА Новости. Основную часть работы выполнит американская компания Castelion Corporation.

Уже в 2027 финансовом году планируется изготовить десять ракет, интегрированных в пусковую установку HIMARS, и провести испытательный пуск, следует из материалов оборонного ведомства.