США хотят создать бюджетную гиперзвуковую ракету для HIMARS
03:51 15.05.2026
США хотят создать бюджетную гиперзвуковую ракету для HIMARS

РИА Новости: Пентагон запросил 122,9 миллиона долларов на гиперзвуковую ракету

© Фото : US Army / Sgt. Katie Grandori Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия США запросила 122,9 миллиона долларов на разработку и испытания бюджетной гиперзвуковой ракеты для пусковой установки HIMARS.
  • Ракета Blackbeard Ground Launch создается как дешевая альтернатива существующим высокоточным боеприпасам и должна иметь 80% боевых возможностей новой модификации ракеты Precision Strike Missile, но стоить значительно дешевле.
  • В 2027 финансовом году планируется изготовить десять ракет Blackbeard Ground Launch, интегрированных в пусковую установку HIMARS, и провести испытательный пуск.
ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Армия США запросила 122,9 миллиона долларов на разработку и испытания бюджетной гиперзвуковой ракеты для пусковой установки HIMARS, выяснило РИА Новости, изучив финансовые документы Пентагона.
Ракета Blackbeard Ground Launch создается как дешевая альтернатива существующим высокоточным боеприпасам. Она должна иметь 80% боевых возможностей новой, четвертой модификации ракеты Precision Strike Missile, но стоить значительно дешевле.
Сумма была запрошена в рамках бюджета на 2027 финансовый год. Запрошенные миллионы пойдут на создание первых образцов и их тесты, выяснило РИА Новости. Основную часть работы выполнит американская компания Castelion Corporation.
Уже в 2027 финансовом году планируется изготовить десять ракет, интегрированных в пусковую установку HIMARS, и провести испытательный пуск, следует из материалов оборонного ведомства.
Параллельно Castelion разрабатывает морской вариант Blackbeard для ВМС США. В начале этого года компания получила контракты на общую сумму около 155 миллионов долларов на интеграцию ракеты с истребителем F/A-18 для использования с авианосцев.
