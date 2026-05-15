Пентагон заключил контракт на производство САУ

ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Военное министерство США объявило о заключении контракта стоимостью свыше полумиллиарда долларов на производство самоходных артиллерийских установок (САУ).
"Компании BAE Systems Land and Armaments, Йорк, штат Пенсильвания, присужден контракт с фиксированной ценой и поощрительным вознаграждением на сумму 535,6 миллиона долларов на производство самоходных гаубичных систем", – говорится в заявлении Пентагона.
В стоимость контракта также входит производство транспортных средств и комплектов полного оснащения.
Предполагаемая дата завершения контракта – 31 декабря 2029 года, следует из заявления.