Пентагон заключил контракт на производство САУ
01:55 15.05.2026
Пентагон заключил контракт на производство САУ

Пентагон заказал производство САУ на более чем полмиллиарда долларов

ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Военное министерство США объявило о заключении контракта стоимостью свыше полумиллиарда долларов на производство самоходных артиллерийских установок (САУ).
"Компании BAE Systems Land and Armaments, Йорк, штат Пенсильвания, присужден контракт с фиксированной ценой и поощрительным вознаграждением на сумму 535,6 миллиона долларов на производство самоходных гаубичных систем", – говорится в заявлении Пентагона.
В стоимость контракта также входит производство транспортных средств и комплектов полного оснащения.
Предполагаемая дата завершения контракта – 31 декабря 2029 года, следует из заявления.
