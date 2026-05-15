Пентагон признал лишь один удар по мирным жителям в Иране
01:26 15.05.2026
Пентагон признал лишь один удар по мирным жителям в Иране

Пентагон признал лишь один удар по мирным жителям в Иране из 13 тысяч атак

© AP Photo / Mehr News Agency/Abbas Zakeri — Разбор завалов на месте удара по школе в Минабе
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Командующий Центральным командованием ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер заявил, что бомбардировка школы для девочек — единственный удар США, который мог привести к жертвам среди мирного населения в Иране.
  • Адмирал заявил, что никаких доказательств жертвам и повреждениям при ударах по другим школам и больницам нет, и ни один из этих инцидентов не расследовался.
  • В общей сложности ВС США нанесли по Ирану около 13,6 тысячи ударов.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Бомбардировка школы для девочек – единственный удар США, который мог привести к жертвам среди мирного населения в Иране, заявил командующий Центральным командованием ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер.
В четверг адмирал выступал на слушаниях в сенате.
"Мы никак не можем это подтвердить… Никаких доказательств этому нет", - цитирует газета New York Times ответ адмирала на вопрос о жертвах и повреждениях при ударах по другим школам и больницам. Он признал, что ни один из этих инцидентов не расследовался.
Как отмечает издание, сенаторы встретили заявления адмирала со скепсисом.
В общей сложности ВС США нанесли по Ирану около 13,6 тысячи ударов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. В первый же день конфликта с США и Израилем под удар попала школа для девочек в округе Минаб на юге Ирана. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила РИА Новости, что в ходе удара погибли 168 учениц, а также 14 учителей и сотрудников школы.
