Суд в Армении арестовал блогера Аветисяна, назвавшего Пашиняна предателем

ЕРЕВАН, 15 мая - РИА Новости. Суд в Армении удовлетворил ходатайство Следственного комитета, арестовав на месяц блогера Артака Аветисяна, назвавшего премьера страны Никола Пашиняна предателем, сообщил его адвокат Рубен Меликян.
Аветисяну было предъявлено обвинение по статье "публичные высказывания, направленные на разжигание или пропаганду ненависти, дискриминации, нетерпимости или вражды". Ранее Меликян сообщил, что его подзащитный вину не признает.
"Артак Аветисян арестован на месяц", - заявил Меликян.
Ранее он заявил, что уголовное дело против Аветисяна является классическим случаем политического преследования.